Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin, oksijensiz bırakılarak öldürülmüş (2)

        NARİN,21 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞDiyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin, oksijensiz bırakılarak öldürülmüş (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        NARİN,21 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı. Eren, açıklamasında, Narin’in ölümünün 21 Ağustos’ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        “Narin’in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:

        1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

        2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

        3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

        4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

        5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu, mevcut dişlerin de yerlerinden kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

        6- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir.

        Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar işbu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.”

        Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır OSB'de 2025 sonunda hedef 448 fabrikada 32 bin istihdam
        Diyarbakır OSB'de 2025 sonunda hedef 448 fabrikada 32 bin istihdam
        Narin, oksijensiz bırakılarak öldürülmüş
        Narin, oksijensiz bırakılarak öldürülmüş
        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı;...
        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı;...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da gazi ve gazi yakınlarıyla bir aray...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da gazi ve gazi yakınlarıyla bir aray...
        Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor (3)
        Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor (3)
        Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor (2)
        Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütü artık son çırpınışlarını yaşıyor (2)