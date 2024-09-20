Narin, oksijensiz bırakılarak öldürülmüş (2)

NARİN,21 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı. Eren, açıklamasında, Narin’in ölümünün 21 Ağustos’ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Narin’in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:

1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, 3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği, 4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği, 5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu, mevcut dişlerin de yerlerinden kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir, 6- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir.