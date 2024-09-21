Amed SK - Boluspor: 1-1
STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz AMED SK: Nurullah Aslan - Mehmet Murat Uçar (Dk.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz
AMED SK: Nurullah Aslan - Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Lovriç), Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 46 Ömer Bayram), N. N'Koulou, Y. Cassubie, B. Lourenco, Adama Traore, Max Gradel (Dk. 90+3 Doğancan Davas), Oktay Aydın (Dk. 46 Sinan Kurt), Yakal Taylan (Dk. 89 Batuhan Tur)
BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Berk Yıldız, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Fethi Özer (Dk. 79 İshak Karaoğul), Oğuz Güçtekin (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Mukairu (Dk. 79 Babacar), Daniel Awramoski (Dk. 71 Jefferson), Estrela, Eren Aydın (Dk. 71 Anıl Koç)
GOLLER: Dk. 65 Max Gradel (Amed SK), Dk. 90+5 Anıl Koç (Boluspor)
SARI KARTLAR: Oktay Aydın, Yakal Taylan (Amed SK)
1'inci Lig'in 6’ncı haftasında Amed SK, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
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