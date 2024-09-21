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        Amed SK - Boluspor: 1-1

        STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz AMED SK: Nurullah Aslan - Mehmet Murat Uçar (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:55
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        Amed SK - Boluspor: 1-1
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        STAT: Diyarbakır

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz

        AMED SK: Nurullah Aslan - Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Lovriç), Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 46 Ömer Bayram), N. N'Koulou, Y. Cassubie, B. Lourenco, Adama Traore, Max Gradel (Dk. 90+3 Doğancan Davas), Oktay Aydın (Dk. 46 Sinan Kurt), Yakal Taylan (Dk. 89 Batuhan Tur)

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Berk Yıldız, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Fethi Özer (Dk. 79 İshak Karaoğul), Oğuz Güçtekin (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Mukairu (Dk. 79 Babacar), Daniel Awramoski (Dk. 71 Jefferson), Estrela, Eren Aydın (Dk. 71 Anıl Koç)

        GOLLER: Dk. 65 Max Gradel (Amed SK), Dk. 90+5 Anıl Koç (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Oktay Aydın, Yakal Taylan (Amed SK)

        1'inci Lig'in 6’ncı haftasında Amed SK, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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