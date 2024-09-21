Amed Sk-Boluspor maçının ardından

1’inci Lig’in 6’ncı haftasında Amed SK, evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Boluspor ile sahasında yediği son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Amed SK Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında sahanın zemininden şikayet etti. Yanal, yaptığı açıklamada, “Bugünkü maça iki açıdan bakmak istiyorum. Birincisi oyun. Oyun oynamak için uygun şartları ve koşulları oluşturmak adına çok zorlandığımız bir gündü. Oyuncuların coşkusuna, arzusuna ya da kazanma arzuları için söylenecek eleştiri bulamıyorum. Kendi yeteneklerine uygun kendi oyun tarzlarına uygun bir oyunu oynamak konusunda sıkıntı yaşadılar. Çünkü biz futbol oynamaya uygun bir takım oluşturduk ve bu takımın futbol oynaması için sahada birlikteyiz. Bugün futbol oynamak için uygun olmayan ortam oluştu. Hızlı oynamak gerekiyor. Savunma yapacak rakibe karşı rakibi geçmek için, rakibe zor anlar yaşatmak için hem pas hızını, hem dripling hızını, hem de oyundaki geçişleri hızlandırmak gerekiyor. Ama bugün bunları yapacak bir ortam yoktu. Rakibin işine yaradı gerçekten. Çok hızlı kayarak, çok hızlı alanları kapatarak, bizim atacağımız o pas oyunu kurma oyunumuzu engellemekte zorluk çekmediler. Oyun belli oldu ki duran toplara kalacak. Ve maalesef bu duran toplardan bir tanesinde hata yaptık. Tabii bu hatayı en son dakikalardaydı. Mehmet Yeşil uzun bir topla çıkalım istedi. Çünkü normalde ben onlara şu uyarıyı yaparım ve çalışırım da bir topa uzun vurulmaz çıkılır, hatta belki biz gol pozisyonuna gireriz ama o topa vurmak zorundayız. Öyle bir sahada çıkamazsın, kaybedersen tekrar atak yersin. Ve onun dönen topuyla gol yedik. Yaklaşık 1 dakika fazla oynatıldı. O 1 dakika içinde golü yemek kötü oldu” dedi.