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        Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:15
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        Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alınca tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Bina, yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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