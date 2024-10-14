Diyarbakır'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hayatını kaybeden Fatma Yıldırım’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Kamyon sürücüsü O.G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınında meydana geldi. O.G. idaresindeki 70 EF 132 plakalı kamyon, B.Y. idaresindeki 06 BP 5662 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fatma Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, otomobil sürücüsü B.Y. ve yanındaki N.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.