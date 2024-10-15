Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar sahne aldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde dün gece Ebru Yaşar sahne aldı.

Ebru Yaşar, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı’na kurulan sahnede dün akşam konser verdi. Yaşar, ‘Cumartesi’, ‘Yoksun’, ‘Kalmam’, ‘Kehirbar’, ‘Havadan Sudan’ gibi şarkılarının yanı sıra söylediği türkülerle de hayranlarını coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Diyarbakırlılar, halay çekerek eğlendi. Eşi Diyarbakırlı olan Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada, “Hemşehrilerimle bir arada olmak, sizin karşınızda olmak anlatılmaz yaşanır. ‘Gelin’ geldi. Sizi çok seviyorum. Her yere gidiyorum ama insanın memleketi olunca bambaşka” dedi.