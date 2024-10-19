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        Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı

        DİYARBAKIR'ınSilvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysel Cuban (41) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:45
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        Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı
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        DİYARBAKIR'ınSilvan ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysel Cuban (41) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel Cuban, B.İ. (65) ve İ.İ. (64) ile isimleri öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Veysel Cuban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cuban'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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