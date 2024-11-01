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        Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayan şüpheli, bacağından vurulup yakalandı

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı bıçakla yaralayan Emrullah V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:35
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        Döner bıçağıyla soyguna girdiği fırında 3 kişiyi yaralayan şüpheli, bacağından vurulup yakalandı
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        DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı bıçakla yaralayan Emrullah V., bu sırada mesaisine giderken olaya müdahale eden polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

        Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar direnince arbede çıktı. Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada mesaisine gitmek için bölgeden geçerken olayı gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.’yi bacağından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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