Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile anlaştı

        1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Servet Çetin ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Servet Çetin ile anlaştı.

        1'inci Lig’de mücadele eden ve topladığı 13 puanla 18'inci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler’de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktör görevi için Servet Çetin ile anlaşma sağlandı.

        Amed Sportif Faaliyetler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Amedspor’umuza hoş geldin Servet Çetin. Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı. Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak

        Benzer Haberler

        Sobadan çıkan yangında telefonunu almak için eve girince hayatını kaybetti
        Sobadan çıkan yangında telefonunu almak için eve girince hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da eylem ve etkinliklere geçici yasak
        Diyarbakır'da eylem ve etkinliklere geçici yasak
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Diyarbakır'da "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı
        Diyarbakır'da "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu