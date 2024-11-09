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        Evde yakılan mangaldan zehirlenerek öldü, eşinin durumu ağır

        DİYARBAKIR'da ısınmak için evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Senem Akyıl (80) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Mustafa Akyıl (90) hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:46
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        Evde yakılan mangaldan zehirlenerek öldü, eşinin durumu ağır
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        DİYARBAKIR'da ısınmak için evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Senem Akyıl (80) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Mustafa Akyıl (90) hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin alt katında yalnız yaşayan Senem ve Mustafa Akyıl çifti, dün akşam saatlerinde ısınmak için mangal yaktı. Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde geldikleri evde çifti hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Senem Akyıl'ın mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Senem Akyıl'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Mustafa Akyıl ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akyıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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