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        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (2)

        BABAARİF GÜRAN ADLİYEYE GELDİDiyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşmasının 2'nci gününde rahatsızlanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:10
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        Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (2)
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        BABAARİF GÜRAN ADLİYEYE GELDİ

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşmasının 2'nci gününde rahatsızlanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, taburcu oldu. Arif Güran, 3'üncü gününde devam eden duruşmaya katılmak için Diyarbakır Adliyesi'ne geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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