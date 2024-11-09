Narin Güran cinayeti davasının duruşmasında 3'üncü gün (2)

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşmasının 2'nci gününde rahatsızlanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, taburcu oldu. Arif Güran, 3'üncü gününde devam eden duruşmaya katılmak için Diyarbakır Adliyesi'ne geldi.

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