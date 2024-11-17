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        Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık şüphelilerine 'Dublaj' operasyonu: 12 tutuklama

        DİYARBAKIR'da gasp ve hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 'Dublaj' adı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:00
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        Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık şüphelilerine 'Dublaj' operasyonu: 12 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da gasp ve hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik ‘Dublaj’ adı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şüpheliler tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Büro ekipleri tarafından kentte yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışma sonunda sosyal medya üzerinden tanıştığı ve çete üyesi olduğu belirlenen kadınla buluşan M.Ş.’nin aracını, değerli eşyalarını silah zoruyla gasbeden, hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan ancak alarmın çalmasıyla kaçan ve kablo çalan şüphelilere yönelik ‘Dublaj’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan araç ve olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık ve gasp anları ise cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı.

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