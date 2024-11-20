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        Diyarbakır'da arazi kavgasına jandarma müdahale etti; 2 gözaltı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki grup arasındaki arazi kavgasına müdahale eden jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:00
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        Diyarbakır'da arazi kavgasına jandarma müdahale etti; 2 gözaltı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki grup arasındaki arazi kavgasına müdahale eden jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çatalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi sınırını belirlemek isteyen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavga eden grupları ayırdı. Taşkınlık yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, mahallede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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