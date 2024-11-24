Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 5'inci günde hem Türkiye'de AFAD koordinasyonunda hem de Irak'ta sınıra yakın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Hüsamettin, 2 ülkede aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım’dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları, 5’inci günde hem Türkiye’de AFAD koordinasyonunda hem de Irak’ta sınıra yakın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor.

        Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 5’inci günde de devam ediyor. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor. Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda su altı ve yüzeyi ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, ailenin talebi üzerin Irak’ın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri de Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama çalışmalarına başladı.

        VALİ EKİCİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

        Vali Birol Ekici de Çevre Köprüsü mevkisinde Hüsamettin Yalgettekin’in babası Mehmet Şirin Yalgettekin’i ziyaret ederek, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ekici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’ten yürüten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Hevsel Bahçeleri'nde mevsim renkleri
        Hevsel Bahçeleri'nde mevsim renkleri
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı
        Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi açıldı
        GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları...
        GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları...
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül
        Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı
        Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı