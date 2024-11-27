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        DİYARBAKIR - Narin Güran cinayeti;Aile bireylerinin toplantı görüntüsü dava dosyasına girdi(HABER EKLENDİ)

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili dava dosyasına, talihsiz çocuğun cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce aile üyelerinin yaptığı toplantının görüntüsü de eklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:24 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:24
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        DİYARBAKIR - Narin Güran cinayeti;Aile bireylerinin toplantı görüntüsü dava dosyasına girdi(HABER EKLENDİ)
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde katledilen Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili dava dosyasına, talihsiz çocuğun cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce aile üyelerinin yaptığı toplantının görüntüsü de eklendi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

        DAVA DOSYASINA TOPLANTI GÖRÜNTÜSÜ DE GİRDİ

        Aile üyelerinin, Narin’in amcası Erhan Güran’ın evinde yaptığı toplantı ve aile üyesi olmadığı tahmin edilen 1 kişiye sorular sorup, daha sonra gönderdikleri güvenlik kamerası görüntüleri Diyarbakır Barosu tarafından mahkemeye sunuldu. Narin’in cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce 7 Eylül’deki güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme heyeti tarafından izlenerek dava dosyasına eklendi. Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmaların deşifre için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderileceği öğrenildi.

        Görüntülerde; Narin’in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran’ın da olduğu aile üyelerinin, aileden olmadığı tahmin edilen bir kişiye Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordukları, bir süre sonra aile üyelerinden birinin sinirlenip, o kişiyi oturduğu yerden kaldırdığı, ardından o kişinin bir aile üyesiyle ayrılarak görüntüden çıktığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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