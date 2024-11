Tahir Elçi, ölümünün yıl dönümünde anıldı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te tarihi dokunun tahrip olmasına tepki için Sur ilçesi Yenikapı Sokak'taki Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi. Elçi için ölümünün 9'uncu yıl dönümünde vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Törene; Tahir Elçi’nin eşi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, baro başkanları, avukatlar ve çok sayıda kişi katıldı. Adliye önünde bir araya gelen grup, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Vurulduğu yere karanfiller bırakan grup, Elçi'nin hayatını kaybettiği gün yaptığı basın açıklamasının metnini okundu.

‘9 YILDIR BİZ BURADA, BU KANLI SOKAKTAYIZ’

Her yıl biraz daha çoğalarak geleceklerini söyleyen Tahir Elçi’nin eşi, CHP Milletvekili Türkan Elçi, “Bugün yine hain bir pusunun kurulduğu, masum bir hukuk insanının kanıyla kirlenen bir caminin avlusunda, acı figanımıza şahitlik yaparak göğe yükselen bir minarenin ayaklarının altındayız. 9 yıldır biz burada, bu kanlı sokaktayız. Her yıl biraz daha çoğalarak, her yıl biraz daha inanarak geleceğiz. Kürt geleceğiz, Türk geleceğiz, Laz ve Çerkez geleceğiz. Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin demek için geldik, gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.