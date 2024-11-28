Salim Güran'ın kullandığı aracın Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor

Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasınca saat 18.59'da iki açıdan kaydedilen görüntüleri bulunuyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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