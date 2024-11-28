Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Salim Güran'ın kullandığı aracın Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salim Güran'ın kullandığı aracın Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki görüntüleri dava dosyasında yer alıyor.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

        Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasınca saat 18.59'da iki açıdan kaydedilen görüntüleri bulunuyor.

        İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakırlı "Uçan köfteci"nin anısına yamaç paraşütü eğitimi veriliyor
        Diyarbakırlı "Uçan köfteci"nin anısına yamaç paraşütü eğitimi veriliyor
        Diyarbakır'da öğrenciler her hafta jandarma ile futbol maçı yapıyor
        Diyarbakır'da öğrenciler her hafta jandarma ile futbol maçı yapıyor
        DİYARBAKIR - Narin Güran cinayeti;Aile bireylerinin toplantı görüntüsü dava...
        DİYARBAKIR - Narin Güran cinayeti;Aile bireylerinin toplantı görüntüsü dava...
        Narin Güran davasında aile üyelerinin toplantı görüntüleri dava dosyasına g...
        Narin Güran davasında aile üyelerinin toplantı görüntüleri dava dosyasına g...
        Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüs...
        Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüs...