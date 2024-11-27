Narin Güran davasında aile üyelerinin toplantı görüntüleri dava dosyasına girdi

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde katledilen Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili dava dosyasına, talihsiz çocuğun cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce aile üyelerinin yaptığı toplantının görüntüsü de eklendi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. DAVA DOSYASINA TOPLANTI GÖRÜNTÜSÜ DE GİRDİ Aile üyelerinin, Narin’in amcası Erhan Güran’ın evinde yaptığı toplantı ve aile üyesi olmadığı tahmin edilen 1 kişiye sorular sorup, daha sonra gönderdikleri güvenlik kamerası görüntüleri Diyarbakır Barosu tarafından mahkemeye sunuldu. Narin’in cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce 7 Eylül’deki güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme heyeti tarafından izlenerek dava dosyasına eklendi. Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmaların deşifre için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderileceği öğrenildi.