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        Diyarbakır'da 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:55
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        Diyarbakır'da 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kayalık alanda jelikan bidon ve çuval içerisine saklanan farklı marka ve modelde 16 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 26 kilogram toz ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

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