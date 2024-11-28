Diyarbakır'da 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.