Diyarbakır'da 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kayalık alanda jelikan bidon ve çuval içerisine saklanan farklı marka ve modelde 16 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 26 kilogram toz ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.