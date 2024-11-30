Apartman dairesinde yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Evin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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