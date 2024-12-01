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        Tartıştığı 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı

        DİYARBAKIR'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:00
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        Tartıştığı 2 kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı
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        DİYARBAKIR’da M.A. tartıştığı kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir’i silahla vurarak öldürüp, babası İhsan Akdemir’i de ağır yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde Lice ilçesi kırsal Baharlar Mahallesi’nde meydana geldi. M.A. ile kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir ve babası İhsan Akdemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü, M.A. kardeşlerine ve babasına silahla ateş etti. M.A. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Veysi ve Abdurrahman Akdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan İhsan Akdemir ilk müdahalenin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Akdemir kardeşlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Jandarma, mahallede önlem alırken, M.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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