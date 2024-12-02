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        Diyarbakır'da otomobil, tarlaya uçtu; 1'i ağır 4 yaralı

        DİYARBAKIR'ınKayapınar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:30
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        Diyarbakır'da otomobil, tarlaya uçtu; 1'i ağır 4 yaralı
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        DİYARBAKIR'ınKayapınar ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Kırsal Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki 72 ADD 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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