Narin cinayeti davasında savcı mütalaasını verdi; 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi (2)

SORUŞTURMAAŞAMASINDAKİ BİLGİ VE DELİLLER

Savcılık mütalaasında soruşturma aşamasında elde edilen bilgi ve deliller aktarılarak, 21 Ağustos’ta Narin Güran’ın kaybolduğuna dair ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapıldığı belirtilerek, “21.08.2024 tarihinden itibaren alınan tanık beyanları ve ailenin beyanları doğrultusunda Narin Güran'ın kayıp olduğunun belirtilmesi ve aile tarafından başkaca şüphelenilen bir husus bulunmadığının açıkça belirtilmesi sebebiyle Tavşantepe Mahallesi ve civarında uzman kolluk birimlerince yoğun bir biçimde arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği, arama çalışmalarının devam ettiği sırada 22.08.2024 tarihinde Narin Güran'ın kuzeni olan Muhammed Kaya isimli şahsın beyanına göre Suriye uyruklu şahısların kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğunu belirttiği, şahsın aracına daha sonradan binen Osman Güran isimli şahıs tarafından terliğin aile bireylerine gösterildiği ve kolluk birimlerine de haber verildiğinin tespit edildiği, aile bireylerince terliğin numara bilgisinin dahi sorulmadan Narin Güran'a ait olduğunun söylenerek soruşturmayı, yaşantısını günlük çalışmaya bağlı idame ettiren çadırda yaşayan kişiler ile Suriyeli kişilere yönlendirilmeye çalışıldığı, Salim Güran isimli şahsın muhtar olması hasebiyle kolluk birimleriyle sürekli birlikte hareket edip sergilediği şüpheli tavırların kolluk tarafından tutanak altına alındığı, 24.08.2024 günü akşam 21.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi’nde rüzgarsız bir hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde yangın meydana geldiği, yangın olayının meydana geldiği mahalde Güran ailesine mensup kişilerin olması, hava şartları düşünüldüğünde dış bir müdahale olmaksızın yangın meydana gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle yangının arama çalışmalarını etkilemek ve Narin Güran'ın bulunmaması amacıyla organize edildiğinin değerlendirildiği” kaydedildi.

“Narin Güran'ın 21.08.2024 tarihinde 15.44 sıralarında Eğertutmaz deresine ölü olarak bırakıldığının kamera kayıtlarından tespit edilmesine rağmen olayın en başında alınan beyanlarında Narin Güran'ı en son saat 17.00 ve 18.40 sıralarında gördüklerine dair beyanları, ailenin ilk resmi ihbarı 20.43'te yapmış olması, arama çalışmalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sürekli kolluk görevlilerini takip ederek bilgi almaya ve dinlemeye çalışmaları, yaşantısını günlük çalışmaya bağlı idame ettiren çadırda yaşayan kişiler ve Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgeden bulduklarını beyan ettikleri bir terlik ile Salim Güran isimli şahsın olayın ilk günlerinde ki telefon görüşmelerinde de belirttiği gibi ‘İki Suriyeli çingene kadın, eski bir kırmızı araba görüldüğü’ şeklinde olayın seyrini değiştirmeye çalışmaları, elektrik tellerini birbirine çarptırmak suretiyle yangın çıkarmaları, cesedin bulunmasının ardından aralarında çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözler ve kullandıkları ifadeler ile ele geçirilen incelenen cep telefonlarında olay günü olan 21.08.2024 gününe ait mesaj ve görüşme içeriklerini tümüyle silmiş olmaları dikkate alındığında organize şekilde yaşanan olaydaki maddi gerçekliği saklamaya çalıştıklarının net bir biçimde anlaşılması karşısında 08.09.2024 tarihinde 23 şüphelinin gözaltına alınmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızca karar verildiği ve halihazırda ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından soruşturma dosyasında derdest olduğu, 09.09.2024 tarihinde gözaltında bulunan Nevzat Bahtiyar isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile yer gösterme işlemi yapılabilmesi amacıyla Tavşantepe Mahallesi’nde görevli kolluk görevlilerince hazır edildiği, tarafımızın da katılımıyla usule uygun yer gösterme işlemi yapıldığı, Nevzat Bahtiyar'ın yer gösterme işlemi esnasında alınan beyanında Narin Güran'ın cansız bedenini Salim Güran isimli şahsın kendisine verdiğini ve yok etmesini istediğini, karşılığında 200 bin TL para vereceğini aksi takdirde kendisine ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, bunun üzerine cesedi Salim Güran'ın 47 KF 388 plaka sayılı aracından alarak kendisinin kullanımında olan 23 AN 630 plakalı araca battaniyeye sarılı vaziyette bıraktığını, daha sonra kendi ahırından aldığı gübre çuvalına bırakarak Eğertutmaz deresine götürerek dere kenarında suyla birleşme noktasına bırakarak üzerini taşlar ile kapattığını beyan ettiği, şahsın beyanı üzerine ahırında yapılan incelemede temin edilen gübre çuvalları üzerindeki seri numaraları ile cesedi içerisine konulmuş olduğu gübre çuvalının seri numaralarının ardışık olduğu ve çuvalların benzer olduklarının tespit edilerek tutanak altına alındığı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın kullanmış oldukları araçlar üzerine yapılan detaylı incelemelerde alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında Van Jandarma Kriminal Laboratuvarının 16.09.2024 tarihli raporunda her iki araç içerisinden alınan toprak numunelerinin benzer olduklarının tespit edildiği.”

‘TELEFONUNDAKİ WHATSAPP VERİLERİNİ SİLMİŞ’

Mütalaada, Salim Güran’ın usulüne uygun biçimde el konularak incelenen telefonuna ilişkin yapılan incelemede WhatsApp verilerinin silinmiş olduğu, 21 Ağustos gününe ilişkin görüşme geçmişinin silindiği, telefon içerisinde bulunan kendisince yüklenilen sesli çağrıları kaydeden program içeriğinde HTS kayıtlarında tespit olunan bir kısım kayıtları sildiği sadece bazı görüşme içeriklerinin bulunduğunun belirlendiği kaydedilerek, “Görüşme kayıtlarının incelenmesinde özetle; 21.08.2024 günü yapmış olduğu görüşmelerde Narin Güran'ın kaybolduğu saati ilk görüşmelerinde 15.00 olarak söylediği, daha sonraki görüşmelerinde ise 16.00-16.30, 17.00-17.30'a kadar ilerlettiğinin görüldüğü, ayrıca Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerde köyün içerisinde 2 çingene ile eski kırmızı bir çingene arabasının görüldüğünü görüştüğü kişilere belirttiği, Nevzat Bahtiyar isimli şahsın 10.09.2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde; ‘…21.08.2024 günü ikametimizin şebeke suyu kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı ve yakın arkadaşım olan Salim Güran'ı herhangi bir telefon uygulaması kullanmaksızın normal hat üzerinden aradım. Kendisine benim ikametime gelen su hattında bir arıza olduğunu ve içme suyumuzun akmadığını söyleyerek kendisinden su kesintisine ilişkin arızanın giderilmesini istedim. Bunun üzerine Salim Güran bana ‘Ben arıza için yetkilileri ararım’ dedi. Daha sonra aramızda herhangi bir konuşma olmadı. Bu konuşmanın hemen sonrasında ikametimden çıkarak bana komşu olan annemin ikametinden su hortumu marifetiyle ikametimin önünde bulunan ağaçları sulamaya başladım. Her ne kadar annemle komşu olsak da ikametlerimize gelen su hatları farklı olduğundan ve sadece benim ikametime gelen su hattında arıza bulunduğundan dolayı annemin ikametinden su alabildim. İkametimin önündeki ağaçları sulamaya başladıktan yaklaşık olarak 15 dakika sonrasında ikametimden yaklaşık olarak 100 metre mesafede ve benim ikametime göre yüksekte kalan Arif Güran'a ait ikametin bahçesinden Salim Güran bana seslenerek benle işinin olduğunu, aracıyla yanıma geleceğini ve hazırlanmam gerektiğini söylemesi üzerine ben de ağaç sulama işini bırakarak ikametimin önünde Salim Güran'ı beklemeye başladım. Bu sırada etrafta herhangi bir kişi veya araç göremedim. Akabinde birkaç dakika sonrasında Salim Güran 47 KF 388 plakalı aracıyla ikametimin önüne köy içerisinde bulunan okul tarafından değil de cami tarafından gelerek durdu. Bana ‘hemen arabana bin ve beni takip et’ dedi. Bu sırada Salim Güran'ın kullandığı araç içerisinde herhangi bir kimseyi ya da battaniyeyi göremedim. Salim Güran'ın aracıyla hareket etmesi üzerine ben de oğlum adına kayıtlı ancak benim de kullanımımda olan 23 AN 630 plaka sayılı aracımla kendisini takip etmeye başladım. Ancak ikametimden yaklaşık olarak 50 metre uzaklıkta mezarlığa doğru giden parke taşları ile döşeli yolda ağaçların etrafı kapattığı ve 09.09.2024 günü yer gösterme işleminde gösterdiğim yerde yolun gidiş istikametine göre solunda durması üzerine ben de aracımla gidiş istikametine göre sağ tarafında Salim Güran'ın aracının yanında durdum. Bu sırada Salim Güran'ın aracının sağ ön yolcu kısmındaki camını açması üzerine sağ ön yolcu koltuğunda bulunan içerisinde bir çocuğun sarılı olduğunu anladığım battaniyeyi gördüm. Daha sonra Salim Güran'ın araçtan inip, aracın arka kısmından bana doğru yürümesi üzerine bende aracımdan indim. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek ‘Ben Arif'in kızını öldürdüm, (sağ işaret parmağı ile Eğertutmaz deresinin bulunduğu bölgeyi göstererek) sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm’ diyerek tehdit etti. Ben de köyde herhangi bir arazim, maddi gücüm ve akraba çevrem olmadığından Salim Güran'ın da köyün muhtarı, akraba çevresiyle birlikte maddi olarak güçlü olduğunu bildiğimden bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Salim Güran'ın teklifini kabul ettikten sonra bana bu sene ekmiş olduğu mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra 200 bin TL para da vereceğini söyledi. Bu sırada olayın heyecanıyla Salim Güran'a, Narin Güran'ı neden öldürdüğünü ya da nasıl öldürdüğünü sormadım. Akabinde Salim Güran'ın aracının sağ ön yolcu koltuğunun üzerinde battaniyeye sarılı halde bulunan Narin Güran'ın cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerine bıraktık. Ayrıca Narin Güran'a ait 2 adet terliği de Salim Güran'ın aracının sağ ön yolcu koltuğu paspaslarının üzerinden alarak aracımın içerisine ben kendim bıraktım. Cesedi benim aracıma bıraktıktan sonra Salim Güran cesedin sarılı olduğu battaniyeyi alarak aracının sağ ön yolcu koltuğunun üzerine bıraktı. Battaniyenin rengini jandarma görevlilerinin almış olduğu ifadede hatırlayamadığımı söylemiştim ancak daha sonradan düşündüğümde battaniyenin bej renginde olduğunu hatırladım. Ayrıca cesedi arabama aldığımızda etrafta herhangi bir kimseyi göremedim. Battaniyeyi alan Salim Güran aracıyla mezarlık istikametine doğru giderek uzaklaştı ancak tam olarak nereye gittiğini göremedim. Ben ise aracımla geri geri ikametime doğru yanaşarak ikametimin önünde durdum. Aracımdan inerek hızlı bir şekilde ikametimin avlusunda bulunan içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir adet çuvalı boşaltarak getirdim ve aracımın içerisine girerek Narin Güran'ı baş kısmı aşağıda olacak şekilde çantası ve terlikleri ile birlikte çuvalın içerisine yerleştirdim. Narin Güran'ın üzerinde hatırladığım kadarıyla siyah tişört, siyah şort vardı ve omuzuna asılı bir küçük çanta vardı. Narin Güran'ın cesedi koyduğum çuvala tam olarak sığdı. Bu sırada etrafı kontrol ettiğimde herhangi bir kimseyi görmedim. Ben her ne kadar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifademde evden kendi aracım olan 23 AN 630 plaka sayılı aracım ile çıktıktan sonra arkamdan Renault marka araçla Salim Güran'ın geldiğini ve parke döşeli köyün iç yolunda bana Salim Güran'ın korna ve selektör yaptığını söylediysem de Salim Güran'dan korktuğum için bu şekilde beyanda bulundum. Ancak olayın oluş şekline ilişkin şu an vermiş olduğum ifadem doğrudur. Narin Güran'ı çuvalın içerisine yerleştirdikten sonra tekrar aracın içerisinde aynı yere bırakarak aracımla hızlı bir şekilde Eğertutmaz deresine doğru hareket ettim. Yine 09.09.2024 tarihli yer gösterme işleminde tarif ettiğim üzere dereye yakın bir mesafede bir ağacın altına aracımı park ettim. Daha sonra araçtan inerek çuvalın içerisinde bulunan Narin Güran'ı koltuk altıma alarak dereye doğru yaya vaziyette hızlı bir şekilde yürüdüm. Bu sırada kesinlikle cesedi yere düşürmedim. Derenin kenarına vardığımda çuvalın ağzını kapatmak istedim ancak etrafta ya da üzerimde herhangi bir ip olmadığından cesedi çuvala koyduğumda Narin Güran'ın omuzuna asılı çantasının kemeri aklıma geldi. Bunun üzerine çantasını omuzundan alarak çantasının kemerini söktüm. Çantayı yine çuval içerisine bırakarak o kemer ile çuvalı bağladım. Ben cesedi yerleştirirken kesinlikle ceset üzerinde herhangi bir kesici ve delici alet yaralaması, bir kan izi ya da vücut bütünlüğünü bozacak herhangi bir yaralama görmedim. Sadece Narin Güran'ın sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde ip izine benzer bir kızarıklık gördüm. Ayrıca çuvalı bağladığım sırada Narin Güran'ın hatırlayamadığım bir ayağının dizinden itibaren aşağı tarafı çuvalın dışarısında kaldı. Narin Güran'ın neden bir ayağının çuvalın dışarısında kaldığını bilemiyorum. Zaten olayın şokuyla cesedi hemen bırakıp gitmek istediğim için daha fazla uğraşmak istemedim. Daha sonrasında derenin kenarında bulduğum bir doğal boşluğa herhangi bir kazı yapmadan çuvalın içerisinde bulunan cesedi bıraktıktan sonra cesedin üzerini 3 adet büyük taşla kamufle etmeye çalıştım ve ceset suyun içerisine girmiş oldu. Ancak kesinlikle cesedin üzerine herhangi bir çalı bırakmadım. Bu cesedi bırakma olayı yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Daha sonra dere kenarından çıkarak aracıma bindim...’ şeklinde savunmada bulunduğu.”