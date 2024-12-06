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        Milli Karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Büyükler Milli Takım Kampına davet edildi

        ANKARA Başkent Çınar Spor Kulübü'nün Diyarbakırlı lisanslı sporcusu Milli Karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Karate Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan uluslararası turnuvalar öncesi, Türkiye Büyükler Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:25
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        Milli Karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Büyükler Milli Takım Kampına davet edildi
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        ANKARA Başkent Çınar Spor Kulübü’nün Diyarbakırlı lisanslı sporcusu Milli Karateci Sena Kızılaslan, Türkiye Karate Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan uluslararası turnuvalar öncesi, Türkiye Büyükler Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi.

        Türkiye Karate Milli Takımı, 10-12 Ocak 2025 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenecek ‘Karate 1 Series A Şampiyonası’ ve 24-26 Ocak 2025 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek ‘Karate Premier Lig Turnuvası’ öncesinde düzenlenecek olan şampiyonalar öncesi, kampta bulunan sporcuların hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) kamp düzenledi. Aralık 2024 boyunca devam edecek kampa, Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam eden Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan da davet edildi. Milli sporcu Kızılaslan, yapılacak olan şampiyonalarda elde edeceği başarılarla Türkiye'yi ve Ankara Başkentçınarspor Kulübü’nü en iyi şekilde temsil ederek gurur yaşatmayı hedeflediğini söyledi.

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