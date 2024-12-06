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        HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 380 oldu

        DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Hamdullah Karagöz'un ailesinin katılımı ile 380'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:40
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        HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 380 oldu
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        DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Hamdullah Karagöz’un ailesinin katılımı ile 380’e çıktı.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1922 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 56 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetine, 10 yıl önce 23 yaşındayken PKK’lılar tarafından kaçırılan oğlu Hamdullah Karagöz için Mardin’den gelen Abdurrahman ve Kamile Karagöz çifti de katıldı. Ailenin katılımı ile evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 380’e çıktı.

        ‘BİZ İHTİYARIZ, ARTIK DAYANAMIYORUZ’

        Oğlu Hamdullah ile bir kere konuştuğunu belirten Abdurrahman Karagöz, “Ben Mardin’den oğlum için buraya geldim. Çocuğumu PKK’dan istiyorum. Çocuğumun gelmesini istiyorum. Kobani olayları yeni başlamıştı ve ortadan kayboldu. Onunla bir kere konuştuk ve yerini bize söylemedi. Gelmesini istiyoruz. Biz ihtiyarız artık dayanamıyoruz” dedi.

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