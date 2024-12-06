HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 380 oldu

DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Hamdullah Karagöz’un ailesinin katılımı ile 380’e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1922 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 56 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetine, 10 yıl önce 23 yaşındayken PKK’lılar tarafından kaçırılan oğlu Hamdullah Karagöz için Mardin’den gelen Abdurrahman ve Kamile Karagöz çifti de katıldı. Ailenin katılımı ile evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 380’e çıktı.