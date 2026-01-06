Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:34
        Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        2. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sedat E'ye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polis, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

