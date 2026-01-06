Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kolonu çatlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil ev tahliye edildi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kolonu çatlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil evde oturanlar tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:15 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:15
        
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kolonu çatlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil evde oturanlar tahliye edildi.

        Fatih Mahallesi 110. Sokak'ta 6 katlı bir apartmanda oturan bazı kişiler, binanın kolonunun çatladığı ve kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu.

        Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kolonu çatlayan bina ile bitişiğindeki 6 katlı apartman ve 2 katlı müstakil evde oturanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

        Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 110. Sokak’ta bulunan Bakır 3 Apartmanı'nın zemin katındaki taşıyıcı kolonda çatlama meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

        İhbarın ardından Diyarbakır Valiliği koordinesinde AFAD, emniyet, belediye, itfaiye ve ilgili kurum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma personelinin bölgede görevlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bina ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme ve değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Olası risklere karşı söz konusu bina tedbir amaçlı boşaltılmış, ayrıca bitişiğinde bulunan iki bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmiştir. Binalardan toplam 83 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Bölge emniyet şeridiyle kontrol altına alınarak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır. Olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ve hasar tespit çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediye uzman ekipleri tarafından planlı ve kontrollü bir şekilde sürdürülmekle birlikte gerekli tüm tedbirler alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."

