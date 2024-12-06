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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:35
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1922'nci gününde sürüyor.

        Mardin'den 10 yıl önce dağa götürülen oğulları Hamdullah için Mazıdağı ilçesinden gelen anne Kamile ve baba Abdurrahman Karagöz de oturma eylemine dahil oldu.

        Baba Abdurrahman Karagöz, oğluna kavuşmak için eşi ile eyleme katıldığını söyledi.

        Oğlundan 10 yıldır haber alamadığını ifade eden Karagöz, "Çocuğumu istiyorum. Oğlumuzun geri dönmesini istiyoruz." dedi.

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