Amed Sportif Faaliyetler – Şanlıurfaspor: 2-1

Evinde Şanlıurfaspor’u konuk eden Amedspor, karşılaşmaya golle başladı. 12’nci dakikada sol kanatta Traore'nin ceza yayına doğru verdiği pasta, Lourenço topun üzerinden atladı. Mehmet Murat Uçar’ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu. Amedspor 1-0 öne geçti.

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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