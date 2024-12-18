Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin, bulundu (2)

ÖZELEKİBİN ÇALIŞMASIYLA BULUNDU

Diyarbakır Valiliği, annesine ‘Babamı aramaya gidiyorum’ diyerek mesaj attıktan sonra haber alınamayan 12 yaşındaki Ecrin Erim’in bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Bağlar ilçesinde, 18 Aralık 2024 tarihinde, öğlen saatlerinde evinden ayrılan 12 yaşındaki Ecrin E.’den o saatten beri haber alınamaması üzerine emniyet birimlerimize annesi tarafından kayıp müracaatı yapılmıştır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk salimen bulunmuştur” denildi.