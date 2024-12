Ambulanslara 74'üncü kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı

DİYARBAKIR’da dün öğleden sonra hasta taşıyan ambulansa taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.B. (30), gece saatlerinde de vakadan dönen ambulansa saldırdı. Ambulansta hasar oluşurken, sağlık görevlileri R.B.’yi gördükleri konumları telsizden anons ederek, arkadaşlarını uyarmaya başladı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi İstasyon Meydanı mevkisinde dün öğleden sonra zihinsel engelli R.B., hastaneye vaka bıraktıktan sonra dönen ambulansa taşla saldırdı. Ambulansın ön camı kırılırken, R.B. ise kaçtı. Sağlık ekipleri de durumu polise bildirdi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ YOK’

Türk Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı İhsan Yıldırım konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde dün öğleden sonra R.B isimli şahıs tarafından hasta taşıyan ambulansa saldırı yapılmıştı. Yapılan saldırıdan sonra R.B. gece saatlerinde İstasyon Meydanı civarında başka bir ambulansa tekrar bir saldırı yaptı. Bu saldırı maalesef 74’üncü saldırısı oldu. Bir an önce bu şahsın yakalanıp gerekli işlemler yapılarak tedavi altına alınması gerekmektedir. Ambulansta görev yapan sağlık çalışanlarının can güvenliği yoktur. Sağlık çalışanlarımız zihinsel engelli R.B.’yi gördükleri yerde komuta merkezini arayarak diğer sağlık çalışanlarının dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmekte ve can güvenliklerinin olmadığını söylemektedir. Bu olaylar böyle devam edemez” dedi.