Ambulanslara 75'inci kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı (2)
AMBULANSABİR KEZ DAHA SALDIRDIDiyarbakır'da bir yılda 74 kez ambulanslara taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.
AMBULANSABİR KEZ DAHA SALDIRDI
Diyarbakır’da bir yılda 74 kez ambulanslara taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.B. (30), akşam saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı mevkisinde karaciğer rahatsızlığı bulunan hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulansa bir kez daha taşla saldırdı. Ambulansta hasar oluşurken, sağlık görevlileri R.B.’den şikayetçi oldu. Ambulansta taşınan hasta ise olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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