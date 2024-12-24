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        Ambulanslara 75'inci kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı (2)

        AMBULANSABİR KEZ DAHA SALDIRDIDiyarbakır'da bir yılda 74 kez ambulanslara taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:30
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        Ambulanslara 75'inci kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı (2)
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        AMBULANSABİR KEZ DAHA SALDIRDI

        Diyarbakır’da bir yılda 74 kez ambulanslara taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.B. (30), akşam saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı mevkisinde karaciğer rahatsızlığı bulunan hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulansa bir kez daha taşla saldırdı. Ambulansta hasar oluşurken, sağlık görevlileri R.B.’den şikayetçi oldu. Ambulansta taşınan hasta ise olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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