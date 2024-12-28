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        Diyarbakır'dakaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 21:44 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:44
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        Diyarbakır'dakaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı.Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 6 Yıl 4 ay müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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