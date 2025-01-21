Adliye çıkışı tekmeli yumruklu kavga kamerada

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliyedeki mahkemede görülen dava sonra davalı iki grup çıkışta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.

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