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        Prof. Dr. Naci Görür: 6 Şubat'ta olan depremler, 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti

        BİLİM Akademisi Kurucu Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 22:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:15
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        Prof. Dr. Naci Görür: 6 Şubat'ta olan depremler, 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti
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        BİLİM Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. Bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır” dedi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ konulu panel düzenlendi. Panele, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        ‘DİYARBAKIR’I VURACAK OLAN DEPREM, BİTLİS-ZAGROS FAYI HATTINDAKİ DEPREMDİR’

        Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ı depreme dirençli yapmanın mümkün olacağını ifade ederek, “Deprem bizim kaderimiz değil. Bunu hiçbir zaman dini inançlarımızla da öngörmeyiz. Elazığ’ı deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra 2’nci gün bağıra bağıra ‘Kahramanmaraş’a dikkat edin’ dedim. Ne Kahramanmaraş’ın, ne Malatya’nın resmi organları, ne de sivil insanları duydu. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemiyor, onlara itibar etmeyin. Ama deprem öngörülebilir. Bugünkü bilimle, teknolojiyle, Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmak mümkün. Depremin Diyarbakır’a etkisi az da olabilir, çok da olabilir. Hem Doğu Anadolu fayı hem de Bitlis-Zagros fayı hattı deprem üretir. 6 Şubat depremi, Doğu Anadolu fayı üzerinde olan depremdi. Asıl Diyarbakır’ı vuracak olan deprem, Bitlis-Zagros fayı hattındaki depremdir. O harekete geçeceği zaman, asıl büyük felaket o zaman olacak” dedi.

        ‘BİR YERDE BİR DEPREM OLURSA, BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA AYNI YERDE, AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM BİR DAHA OLUR’

        Depremlerin olduğu yerde belirli bir süre sonra tekrar depremin olacağını belirten Görür, “6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton TNT'yi, dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası. Yani ‘Büyük atom bombası Japonya'yı yok etti, öldürdü’ diyoruz ya, bir tane kıytırık bomba attılar. Bu yüzlerce atom bombası büyüklüğünde. Yer bilimlerinde bir kaide vardır. İster inanın, ister inanmayın. Eğer bana bir itimadınız varsa, benim tavsiyem inanın. O da şu, bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır. Matematik gibidir, 2 kere 2 eşittir 4 gibidir. Kesin sapmaz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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