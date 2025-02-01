Diyarbakır'da horoz dövüştüren 8 kişiye 450 bin TL ceza
DİYARBAKIR'da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.
DİYARBAKIR’da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi. İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada iş yerinin kepengini kaldırarak, baskın yaptı. O anlar kameraya yansıdı. Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.
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