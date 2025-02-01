Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da horoz dövüştüren 8 kişiye 450 bin TL ceza

        DİYARBAKIR'da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da horoz dövüştüren 8 kişiye 450 bin TL ceza
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi. İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada iş yerinin kepengini kaldırarak, baskın yaptı. O anlar kameraya yansıdı. Yapılan incelemede iş yerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Operasyonda 8 şüpheliye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Prof. Dr. Görür "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde konuştu:
        Prof. Dr. Görür "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde konuştu:
        Prof. Dr. Naci Görür: 6 Şubat'ta olan depremler, 5 milyon ton dinamitin ayn...
        Prof. Dr. Naci Görür: 6 Şubat'ta olan depremler, 5 milyon ton dinamitin ayn...
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Çetin, transfer çalışmalarına ili...
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Çetin, transfer çalışmalarına ili...
        Amedspor Başkanı Baysal: Takımın lig mücadelesine devam edecek atmosferi su...
        Amedspor Başkanı Baysal: Takımın lig mücadelesine devam edecek atmosferi su...
        Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
        Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz