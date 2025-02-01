Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran başka cezaevlerine sevk edildi (2)
AMCASALİM GÜRAN DA SEVK EDİLDİDiyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.
AMCASALİM GÜRAN DA SEVK EDİLDİ
Diyarbakır’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek, “Müvekkilim Salim Güran Erzurum'a, Enes Güran da Erzincan'a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar'ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır'da. Kamuoyuna duyurulur” dedi.
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