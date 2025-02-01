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        Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran başka cezaevlerine sevk edildi (2)

        AMCASALİM GÜRAN DA SEVK EDİLDİDiyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:54 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:00
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        Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran başka cezaevlerine sevk edildi (2)
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        AMCASALİM GÜRAN DA SEVK EDİLDİ

        Diyarbakır’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin mahkemece ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek, “Müvekkilim Salim Güran Erzurum'a, Enes Güran da Erzincan'a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar'ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır'da. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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