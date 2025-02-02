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        Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 2-2

        STAT:DiyarbakırHAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır, Emre Malok, Ferhan Kestanlıoğlu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:30
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        Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 2-2
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        STAT:Diyarbakır

        HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır, Emre Malok, Ferhan Kestanlıoğlu.

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Murat Uçar, Sinan Kurt(Dk. 90+2 Oktay Aydın), Bobby Adekanye(Dk. 80 Yılmaz Ceylan), B. Laurenço(Dk. Doğan Can Savaş), Adama Traore, Mert Altıntaş(Dk. 46 Charly Keita), D. Moreno (Dk. 90+3 N. N'Koulou)

        SAKARYASPOR: İsmail Çipe, Salih Dursun, Kahraman Demirtaş(Dk.81 Serkan Yavuz), Erdi Dikmen, Muhammed Ertürk(Dk. Emircan Altıntaş), Emre Demir(Dk. 60 E. Totre), N. Simon, Burak Altıparmak(dk. 90+1 Volkan Egri), Bülent Uzun(Dk. 90+1 Engin Can Aksoy), Burak Çoban, Ognjen Ozegovic

        GOLLER: Dk. 49 C. Keita, Dk.72 Daniel Moreno(Amed SK) Dk, 5 Ognjen Ozegovic, Dk 90+6 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: dk. 28 Uğur Adem Gezer, dk. 61 Adekanye Dk. 84 Mehmet Yeşil (Amed SK), dk. 6 Ozegovic, dk. 45+2 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+3 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Konuk Sakaryaspor, 5'inci dakikada Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahada topu kazanan Emre'nin sol tarafa verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Murat'ın şutunda meşin yuvarlağı Veysel kurtardı, dönen topu önünde bulan Ozegovic'in yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1

        17'nci dakikada Amed SK'da yerde kalan Laurenço, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak pozisyon öncesinde yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. 18'inci dakikada yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

        Maçın 34'üncü dakikasında Amed SK'da ceza sahası içinde topla buluşan Adekanye'nin soluna verdiği pasta Moreno meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem gol öncesinde faul olduğu kararını verdi.

        Maçta ilk yarıda 6 uzatma dakikası verildi.

        Maçın 2'nci yarısına Amed SK golle başladı. Geçtiğimiz hafta Belçika Ligi'nden transfer edilen Charly Keita, 49'uncu dakikada Amed SK'ya beraberliği getirdi. Orta sahada topu alan Uğur'un savunma arkasına attığı topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Keita'nın sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti:1-1

        72'nci dakikada Moreno'nun golüyle Amed SK 2-1 öne geçti. Orta sahanın önünden ceza sahası içine açılan ortada arka direkte Uğur'un kafayla indirdiği topa kale önünde Mert'in vuruşunda kaleci İsmail'den sol arka direğe seken topa kafa vuran Moreno, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:2-1

        Maçın sonuna 6 dakikalık uzatma süresi eklendi.

        Sakaryaspor'da Salih Dursun, 90+6'ncı dakikada attığı golle maça 2-2'lik beraberliği getirdi.

        Amed SK, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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        Galeri
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        Galeri
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