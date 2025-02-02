Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor: 2-2

Maçın 2'nci yarısına Amed SK golle başladı. Geçtiğimiz hafta Belçika Ligi'nden transfer edilen Charly Keita, 49'uncu dakikada Amed SK'ya beraberliği getirdi. Orta sahada topu alan Uğur'un savunma arkasına attığı topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Keita'nın sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti:1-1

Maçın 34'üncü dakikasında Amed SK'da ceza sahası içinde topla buluşan Adekanye'nin soluna verdiği pasta Moreno meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem gol öncesinde faul olduğu kararını verdi.

17'nci dakikada Amed SK'da yerde kalan Laurenço, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak pozisyon öncesinde yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. 18'inci dakikada yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

Konuk Sakaryaspor, 5'inci dakikada Ozegovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahada topu kazanan Emre'nin sol tarafa verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Murat'ın şutunda meşin yuvarlağı Veysel kurtardı, dönen topu önünde bulan Ozegovic'in yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1

AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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