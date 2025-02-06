Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı alanda anıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden 411 kişi, 77 kişiye mezar olan Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlik ile anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 2’nci yıldönümü dolayısıyla, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği 11 katlı Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 04.17’de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı. Törene DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

‘DEPREMİN SONUÇLARINI EN AZA İNDİRMEK ELİMİZDE’

Anma töreninde konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Depremin 2’nci yılındayız. 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. 100 binden fazla yurttaş yaralandı. Halen daha kayıp çocuklar var. Yüzlerce insanımız yaralandı. Binlerce konut ağır ve orta hasarlı oldu. Depremi önleyemeyiz. Deprem bir doğal felaketti. Ama depremin sonuçlarını en aza indirmek bizim elimizde, yönetenlerin elindedir” dedi.

‘ACILARIMIZ ÇOK BÜYÜK VE DERİN’

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek ise sorumluların ceza alması için uğraştıklarını belirterek, “Bugün bir ömür boyunca hafızamızda silinmeyecek karanlık gecenin 2’nci yıl dönümüdür. Acılarımız çok büyük ve derin. O gün herkes bir sevdiğini ve yakınını kaybetti. Sorumluların ceza alabilmesi için büyük bir uğraş vermekteyiz. O gün 3 meslektaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.