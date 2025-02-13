Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, 2 yaralı

        DİYARBAKIR'da üst araması yapmak isteyen çarşı ve mahalle bekçilerin üzerine doğru silahla gelen 3 şüpheliden 1'nin ateş açması sonucu çatışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da üst araması yapmak isteyen çarşı ve mahalle bekçilerin üzerine doğru silahla gelen 3 şüpheliden 1'nin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden 1'i hayatını kaybetti, 1'i bekçi, 2 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. 6 çarşı ve mahalle bekçisi yaya devriyesi sırasında 547'nci Sokak'ta bir aracın etrafında 3 kişinin birbirine bağırarak konuştuğunu gördü. Bekçiler üst araması yapmak istedikleri sırada, başka 3 kişinin silahla kendilerine doğru geldiklerini fark etti. Bekçiler 'dur' ihtarında bulunurken, şüpheliler ikaza uymadı. Bunun üzerine bekçiler, havaya uyarı ateşi açtı. Kaçan şüphelilerden 1'nin ateş etmesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden Ahmet Demirel, M.A. ve bekçi M.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Demirel kurtarılamazken, 1'i bekçi 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kaçarken attığı 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Soruşturma ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi
        Diyarbakır'da ebe ve hemşirelere acil obstetrik bakım eğitimi verildi
        Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: 2-1
        Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: 2-1
        Futbol: Trendyol 1.Lig
        Futbol: Trendyol 1.Lig