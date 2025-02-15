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        Diyarbakır'da bahçeden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra bulundu

        DİYARBAKIR'da, bir iş yerinin bahçesinden kaçan ve karayoluna giren deve kuşu, 3 gün sonra bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:05
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        Diyarbakır'da bahçeden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra bulundu
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        DİYARBAKIR’da, bir iş yerinin bahçesinden kaçan ve karayoluna giren deve kuşu, 3 gün sonra bulundu.

        Olay, 12 Şubat’ta Diyarbakır- Batman karayolu 10’uncu kilometresine meydana geldi. Bir arkadaşının hediye ettiği deve kuşu, sahibi Fırat Özateş’in baktığı iş yerinin bahçesinden kaçarak, karayolunda koşmaya başladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın duyulmasının ardından deve kuşu, Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkisinde çevredekiler tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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