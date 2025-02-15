Diyarbakır'da bahçeden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra bulundu

Olay, 12 Şubat’ta Diyarbakır- Batman karayolu 10’uncu kilometresine meydana geldi. Bir arkadaşının hediye ettiği deve kuşu, sahibi Fırat Özateş’in baktığı iş yerinin bahçesinden kaçarak, karayolunda koşmaya başladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın duyulmasının ardından deve kuşu, Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkisinde çevredekiler tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

DİYARBAKIR’da, bir iş yerinin bahçesinden kaçan ve karayoluna giren deve kuşu, 3 gün sonra bulundu.

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