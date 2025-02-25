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        Diyarbakır'da tartıştığı anne ve babasını öldürdü (2)

        BABASIDA YAŞAMINI YİTİRDİDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:00
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        Diyarbakır'da tartıştığı anne ve babasını öldürdü (2)
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        BABASIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.’nın tabancayla vurduğu babası Necat Ateş de sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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