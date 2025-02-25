Diyarbakır'da tartıştığı anne ve babasını öldürdü (2)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.’nın tabancayla vurduğu babası Necat Ateş de sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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