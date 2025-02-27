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        DEM Parti heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır'da hazırlıklar başladı

        DİYARBAKIR'da, DEM Parti heyetinin bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yapacağı açıklama için, Dağkapı Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:35
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        DEM Parti heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır'da hazırlıklar başladı
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        DİYARBAKIR’da, DEM Parti heyetinin bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yapacağı açıklama için, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.

        DEM Parti heyeti, bugün 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

        Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Açıklamanın, parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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