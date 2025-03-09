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        Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası olay yaşanmış (2)

        SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIDiyarbakır'da, bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede otururken B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:45
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        Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası olay yaşanmış (2)
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        SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Diyarbakır’da, bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede otururken B.A.’nın açtığı ateşte hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık’ın, sosyal medya hesaplarında paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yararlık’ın şarkılar söylediği, araç kullandığı ve yaptığı gezileri sosyal paylaşımlar yaptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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