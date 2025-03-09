Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası olay yaşanmış (2)

Diyarbakır’da, bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede otururken B.A.’nın açtığı ateşte hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık’ın, sosyal medya hesaplarında paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yararlık’ın şarkılar söylediği, araç kullandığı ve yaptığı gezileri sosyal paylaşımlar yaptığı görüldü.

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