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        Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; saldırgan yakalandı (3)

        YAKALANDIDiyarbakır'da,bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede oturan Merve Nur Yararlık'ı tabancayla vurarak öldüren, S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:50
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        Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; saldırgan yakalandı (3)
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        YAKALANDI

        Diyarbakır’da,bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede oturan Merve Nur Yararlık’ı tabancayla vurarak öldüren, S.K.’yi de yaralayan B.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A. ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Merve Nur’u istemeden vurduğunu söyledi. B.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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