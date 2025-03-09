Öldürülen Merve Nur toprağa verildi; saldırgan yakalandı (3)

Diyarbakır’da,bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede oturan Merve Nur Yararlık’ı tabancayla vurarak öldüren, S.K.’yi de yaralayan B.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A. ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Merve Nur’u istemeden vurduğunu söyledi. B.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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