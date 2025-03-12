A Milli Hentbol Takımı, İsviçre'ye 38-34 mağlup oldu

A Milli Takım’ın İsviçre karşısındaki skor dağılımı ise şöyle oluştu: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraf konuk ekip İsviçre oldu. İkinci yarıda Türkiye 18 sayı alırken, İsviçre 17 sayı alarak, karşılaşmadan 38-34’lük skorla galip ayrıldı.

5 dakikalık bölümün ardından oyuna ağırlığını koyan İsviçre, 15’inci dakika sürerken 8-8 eşitliği yakaladı. Eşitliğin ardından iki takım da karşılıklı goller bulurken, 18’inci dakikada İsviçre 11-9 öne geçti.

Mücadelede Karadağ’dan Ivan Pavicevic ile Milos Raznatovic hakem ikilisi görev aldı. Karşılaşmanın hemen başında milliler hücumda etkili başladı ve art arda sayılar aldı. Savunmada atakları keserken hücumda da etkili olan milliler, ilk 5 dakikalık bölümü 4-2’lik üstünlükle geçti.

ERKEKLER EURO 2024 Elemeleri 7’nci Grup’ta mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, elemelerdeki 3’üncü maçında Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu’nda İsviçre’ye 38-34 mağlup oldu.

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