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        Önünü kestikleri cipin sürücüsünü tabancayla başından vurdular

        DİYARBAKIR'da, şüphelilerin araçla önünü kestiği cipteki Umut Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:35
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        Önünü kestikleri cipin sürücüsünü tabancayla başından vurdular
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        DİYARBAKIR’da, şüphelilerin araçla önünü kestiği cipteki Umut Y., açılan ateşte başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden Umut Y.’nin kullandığı 34 HDA 241 plakalı cipin önü, araçtakiler tarafından kesildi. Araçtan ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Umut Y.’nin başına isabet etti. Umut Y. ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Umut Y., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Umut Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri

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