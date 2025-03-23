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        Çıktığı direkte akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmus Durmuş, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:05
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        Çıktığı direkte akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şehmus Durmuş, hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri’nde meydana geldi. Tarlasında bulunan elektrik direğine çıkan çiftçi Şehmus Durmuş, akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Şehmus Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmuz Durmuş’un cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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