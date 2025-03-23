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        Amedsporlu futbolcunun kullandığı otomobille çarpışan motosikletli 11 gün sonra öldü

        DİYARBAKIR'da, 13 Mart'ta Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Yohan Cassubie'nin kullandığı otomobil ile çarpışan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Diri (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:05
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        Amedsporlu futbolcunun kullandığı otomobille çarpışan motosikletli 11 gün sonra öldü
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        DİYARBAKIR’da, 13 Mart’ta Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Yohan Cassubie’nin kullandığı otomobil ile çarpışan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Diri (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 13 Mart’ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Stadyum yolunda meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler’in orta saha oyuncusu Yohan Cassubie’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hüseyin Diri idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Diri, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Diri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından şok geçiren Cassubie, hastanedeki kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cassubie, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Diri, doktorların tüm çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diri'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        AMED SPORTİF FAALİYETLER’DEN AÇIKLAMA

        Amed Sportif Faaliyetler’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Başımız sağ olsun. Geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan kıymetli hemşerimiz Hüseyin Diri’nin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hüseyin Diri’ye Allah’tan rahmet; kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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