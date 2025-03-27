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        Silahlı saldırıda yaralanmıştı; kurtarılamadı

        DİYARBAKIR'da cipiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Umut Yurt, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:15
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        Silahlı saldırıda yaralanmıştı; kurtarılamadı
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        DİYARBAKIR'da cipiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Umut Yurt, hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, 19 Mart'ta öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyir halindeki Umut Yurt'un kullandığı 34 HDA 241 plakalı cipe, tabancayla ateş açıldı. Yurt başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Umut Yurt, ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Umut Yurt, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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